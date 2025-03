Le samedi 1er mars 2025, l’AS Gabès recevra l’Esperance Sportive de Tunis dans le cadre de la 23e journée de la Ligue 1 tunisienne.

Ce match promet d’être une rencontre captivante entre un club en quête de maintien et un géant du football tunisien qui vise le titre.

L’AS Gabès, actuellement dans une position délicate au classement, lutte pour sa survie en Ligue 1. Le club gabésien, qui se trouve en bas de tableau, aura besoin d’une victoire à domicile pour sortir de la zone de relégation et se donner de l’air dans la course au maintien. Les joueurs de Gabès, soutenus par leur public, devront tout donner pour décrocher un résultat positif face à l’un des clubs les plus titrés d’Afrique.

De son côté, l’Esperance Sportive de Tunis, leader incontesté du championnat et toujours en course pour le titre, se rendra à Gabès avec l’ambition de continuer sur sa lancée.

Quand et où suivre le match ?

Le coup d’envoi de cette rencontre sera donné à 14h00 le samedi 1er mars 2025, au Stade de Gabès, la rencontre à suivre sur alwatania 1.