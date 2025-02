Le Banque de Tunisie et des Émirats (BTE) a officialisé, ce vendredi 28 février 2025, un partenariat avec le Ministère de l’Environnement pour financer la production de 100 000 sacs en papier destinés aux boulangeries tunisiennes. Conformes aux normes écologiques approuvées par le ministère, ces sacs seront distribués gratuitement afin de réduire l’utilisation des sacs plastiques et encourager les citoyens à adopter des alternatives durables.

Un engagement citoyen et écologique

D’un montant de 15 000 dinars, ce projet s’inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale de la BTE, comme l’a souligné Fériel Chabrak, directrice générale de la banque. “Cette initiative reflète notre volonté de contribuer à la protection de l’environnement et d’appuyer les efforts nationaux visant à limiter l’usage du plastique à usage unique”, a-t-elle déclaré.

Ce programme sera d’abord déployé pour le mois de Ramadan, une période de forte consommation, avec l’objectif d’étendre progressivement l’initiative au-delà du mois sacré. “Nous voulons non seulement proposer une solution écologique mais aussi sensibiliser la population aux bonnes pratiques environnementales”, a ajouté Mme Chabrak.

Une première mise en œuvre à Kerkennah avant une généralisation nationale

Le projet sera testé en priorité sur l’île de Kerkennah, avant d’être étendu à d’autres régions du pays. Une approche progressive qui vise à assurer une adoption durable et efficace de cette alternative aux sacs plastiques.

Le Ministre de l’Environnement, Habib Abid, a salué cet accord, affirmant qu’il constitue une étape majeure pour réduire la pollution plastique en Tunisie. Il a fixé un objectif ambitieux : éliminer un million de sacs plastiques d’ici la fin du Ramadan. Il a également appelé les autres institutions financières à rejoindre cette initiative afin d’en maximiser l’impact.

Un programme national de sensibilisation

En parallèle, le Ministère de l’Environnement prévoit une campagne de communication pour promouvoir l’utilisation des sacs en papier et inciter les boulangers et les consommateurs à opter pour cette alternative plus respectueuse de l’environnement.

Cette initiative marque une avancée significative dans la lutte contre la pollution plastique en Tunisie et illustre l’engagement croissant des entreprises et des institutions publiques pour un développement plus durable.