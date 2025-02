Athlétisme : L’AS Zawiet Jedidi temporte 6 trophées aux finales régionales

L’Association Sportive de Zawiet Jedidi (délégation de Beni Khalled) a réalisé de bonnes performances lors des finales régionales de cross-country (cadets et cadettes) organisées dimanche dernier à Grombalia, sous l’égide de la Fédération tunisienne d’athlétisme, en remportant 6 trophées (3 trophées pour les premières places et 3 trophées pour les deuxièmes places) dans les catégories 13, 14 et 16 ans.

Selon le président de l’association, Hasshassi Hasshassi, la section athlétisme de l’AS Zawiet Jedidi, qui compte 198 licenciés, a aligné une équipe de 61 athlètes et a remporté la première place par équipe au niveau régional. Il a ajouté qu’Eya Zrelli, membre de la sélection nationale, avait remporté la course de 1200 m cadettes lors des critériums d’hiver sur piste, le 16 février à Kairouan.

Il a rappelé que l’association, créée en 1985 et œuvrant pour encadrer les jeunes et promouvoir le sport au niveau local, régional et national, fait toujours face à des difficultés financières en raison du manque de soutien, ce qui entrave la gestion sportive de ses activités.

“Cela n’a pas empêché l’association de poursuivre son travail et de créer, depuis l’année dernière, une section de tir sportif et de tir à l’arc”, a indiqué le dirigeant sportif, ajoutant qu’il a été convenu, avec le président de la fédération tunisienne de tir, d’exploiter les salles fédérales de Béni Khalled.

Il a toutefois déploré la suspension des activités de la section handball cette saison, qui comptait 211 adhérents, en raison du manque de soutien matériel et d’un déficit budgétaire de 69.000 dinars, en plus de la dégradation du terrain de handball de l’association, devenu impraticable, malgré le fait que l’équipe de handball de Sidi Jedidi était l’un des sérieux prétendants à la montée en Nationale A.

“La section de handball attend toujours le démarrage des travaux de réaménagement du terrain, malgré une enveloppe de 300.000 dinars allouée par la municipalité depuis trois ans”, a souligné Hasshassi, qui a appelé le ministère de la Jeunesse et des Sports à allouer une aide supplémentaire du même montant pour compléter les travaux d’entretien des vestiaires, d’aménagement du terrain, d’installation du parquet et de couverture de la salle.