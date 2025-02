Le ministre des Technologies de communication, Sofiène Hemissi, a réitéré à Amman en Jordanie, l’engagement de la Tunisie à réaliser la transition numérique et à renforcer la coopération numérique arabe, et ce, lors d’une table ronde réunissant les ministres arabes chargés des technologies de la communication et tenue dans le cadre de la 2ème édition du Forum international arabe sur la coopération numérique et le développement.

D’après un communiqué publié jeudi, par l’ambassade de Tunisie à Amman, le ministre a passé en revue, à cette occasion, les différents volets de la stratégie « Tunisie numérique », laquelle vise à assurer la relance économique et le développement durable du pays, outre le lancement de la stratégie nationale d’intelligence artificielle.

Il a également, appelé à multiplier les projets communs entre les pays arabes, à mettre en place des réseaux de financement des projets de recherche et d’innovation et à renforcer la coopération dans le domaine des start-ups.

Intervenant, également, lors d’une table ronde ministérielle sur l’accélération de la réalisation des objectifs de l’Agenda numérique arabe, Hemissi a fait part de l’engagement de la Tunisie à atteindre les objectifs de cet Agenda, estimant que la coopération arabe dans le domaine de la technologie et de la transition numérique constitue une nécessité stratégique.

La 2ème édition du Forum international arabe sur la coopération numérique et le développement s’est tenue dans la capitale jordanienne du 23 au 26 février 2025, à l’initiative de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie occidentale (CESAO), en collaboration avec la Ligue des Etats arabes.