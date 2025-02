Le jeudi 27 février 2025, à l’occasion de la 22e journée de la Ligue 1 tunisienne, l’Olympique Béja accueillera le Club Sportif Sfaxien pour une rencontre qui s’annonce déterminante pour les deux équipes.

L’Olympique Béja, actuellement dans une position délicate au classement, se doit de décrocher une victoire à domicile pour respirer un peu plus loin de la zone de relégation. Forts de leur public, les Béjois chercheront à maximiser leurs points dans cette rencontre pour se maintenir à flot et éviter de nouvelles turbulences.

De l’autre côté, le CS Sfaxien, bien que plus confortable au classement, n’a pas l’intention de laisser échapper les trois points. Les Sfaxiens, un des clubs les plus titrés du pays, viseront une victoire pour se rapprocher des premières places et affirmer leurs ambitions pour le reste de la saison.

La rencontre sera diffusée en direct sur Al-Kass Sports et Wataniya 1.