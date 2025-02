Ce mercredi, Liverpool reçoit Newcastle à Anfield pour le compte de la 27e journée de Premier League. Le coup d’envoi est prévu à 21h15. Le match s’annonce passionnant avec Liverpool, leader du championnat, qui affronte une équipe de Newcastle ambitieuse mais inconstante, actuellement cinquième.

Liverpool arrive avec une légère avance au classement (64 points), mais après une forme mitigée récemment (2 victoires, 2 nuls, 1 défaite). De son côté, Newcastle reste à l’affût, ayant enregistré trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs.

Les deux équipes devront composer sans plusieurs joueurs clés : Liverpool sera privé de C. Bradley et J. Gomez, tandis que Newcastle manquera Joelinton et J. Lascelles, blessés.

Détails du match :

Date : Mercredi 26 février 2025

Heure : 21h15

Stade : Anfield, Liverpool

Diffusion : Canal+