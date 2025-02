La 59ème édition du Festival International de Carthage (FIC) se tiendra du 17 juillet au 21 août 2025.

L’appel à candidatures pour participer au FIC se poursuivra jusqu’au 7 mars prochain, indique un communiqué publié, ce mardi 25 février, sur la page facebook de l’Etablissement National pour la promotion des festivals et manifestations culturelles et artistiques (ENPFMCA).

Le dernier délai pour soumettre les dossiers de candidatures était initialement fixé au vendredi 28 février 2025 inclus.

Cet appel est destiné à tous les créateurs du secteur artistique et culturel, aux imprésarios, ainsi qu’à toutes les structures et institutions concernées par la production et la promotion des œuvres artistiques, précise le communiqué.

Les dossiers de candidature doivent être obligatoirement envoyés en ligne via le lien suivant : httpsss://shorturl.at/Fs0w2

Notons que l’édition précédente du FIC avait eu lieu du 18 juillet au 17 août 2024.

L’artiste Kamal Ferjani dont le mandat arrive à terme cette année était à la tête du festival pour la troisième année consécutive.

Un nouveau directeur devra être nommé à la tête du festival pour les trois prochaines éditions (2025, 2026, 2027).