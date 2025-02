La troisième réunion consultative de l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO) qui se tient mardi à Gammarth table sur de nouvelles sources de financement non conventionnelles et innovantes, au-delà des contributions des États membres.

Le directeur général de l’ISESCO, Salim Al-Malik, a déclaré à l’agence Tunis-Afrique-Presse (TAP), que cette réunion vise à discuter des propositions pour diversifier les sources de financement afin de soutenir les projets d’éducation, d’enseignement, de culture et de sciences dans le monde islamique.

Il a émis l’espoir de voir la réunion aboutir à des propositions qui seront examinées et approuvées par le bureau exécutif de l’ISESCO lors de sa réunion prévue mercredi à Tunis.

Il a tenu à saluer l’accueil de la Tunisie, un acteur essentiel dans l’ISESCO, souligné son rôle pionnier dans les domaines de l’éducation, de la culture et des sciences.

Placée sous le haut patronage du président de la République, Kaïs Saïed, la réunion rassemble des représentants de haut niveau des États membres, des organisations régionales et internationales, ainsi que des experts internationaux. Le ministre de l’Éducation, Noureddine Nouri, a inauguré la réunion aux côtés de Salim Al-Malik.

Le Cercle des économistes arabes participe également à cette réunion, apportant son expertise pour discuter des moyens de mobiliser des ressources financières efficaces.

Prenant part à cette réunion, Michel Le Pechoux, représentant du bureau de l’UNICEF en Tunisie, a souligné l’importance du partenariat entre l’UNICEF et le ministère de l’Éducation pour garantir une éducation de qualité aux enfants, tout en s’appuyant sur les avancées technologiques. Il a également appelé à renforcer les ressources de financement pour l’éducation, la culture et les sciences, à travers la mise en place de politiques publiques axées sur une éducation équitable pour tous les enfants.

Organisée dans le cadre de la 45e session du Conseil exécutif de l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO) sous le thème “Financement innovant : une économie prospère, cette réunion consultative vise à renforcer la coopération entre les États membres et à mettre en œuvre des projets concrets dans les domaines de l’éducation, de la culture, des sciences et de la communication.

Fondée en 1979 et basée à Rabat, au Maroc, l’ISESCO, compte 53 États membres et œuvre pour promouvoir la coopération et l’échange d’expériences entre ses membres dans les domaines de l’éducation, de la culture, des sciences et de la communication.