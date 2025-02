Le département des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières coordonne avec celui de l’Equipement et de l’Habitat pour régler certaines situations foncières au gouvernorat de Sfax, a indiqué le ministre des Domaines de l’Etat et des affaires foncières, Wajdi Hedhili, mardi, lors d’une séance plénière à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP).

Hedhili a rappelé qu’il a insisté, lors de sa visite inopinée, le 5 novembre 2024, au gouvernorat de Sfax sur l’impératif de multiplier les visites d’inspections, en coordination avec les structures concernées, pour faire face aux infractions d’atteinte contre les biens de l’Etat.

Il a fait savoir, aussi, que son département a pris les mesures juridiques adéquates à l’encontre de tous les contrevenants, notamment dans la délégation de Menzel Chaker (Sfax), soulignant la nécessité d’assurer la bonne gestion des biens fonciers domaniaux, de manière à ce qu’il soient en mesure de créer de nouveaux postes d’emploi au profit des chômeurs de la région.

Pour ce qui est de réaménagement et de restauration d’un nombre d’immeubles domaniaux, il a affirmé que son département œuvre en coordination avec le ministère de l’Equipement, pour finaliser les procédures dans les plus brefs délais, d’autant plus que l’État a réservé un budget « très importants » pour ce genre de travaux.

Dans ce même contexte, il a souligné que son département œuvre à simplifier les procédures d’amendement de plusieurs cahiers de charges, afin d’exploiter au mieux les biens immobiliers.

Et d’ajouter que la situation du Cité Ettahrir, quartier résidentiel construit sur un terrain domanial, qui comprend environ 110 maisons, ainsi que d’autres quartiers à la délégation de Menzel Chaker a été réglée.

D’après lui, 18 quartiers regroupant 4669 logements sont érigés sur une superficie de 61 hectares de terres domaniales à Manzel Chaker.