L’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit al-Hikma, abritera, ce mercredi 26 février, une conférence sur le thème “Droits de propriété littéraire et artistique et développement durable … réalité et perspectives”.

La conférence sera donnée par Ramzi Garouachi, directeur général de l’Organisme Tunisien des Droits d’Auteur et des Droits Voisins (OTDAV). Sauvegarder les droits d’auteur et les droits voisins et défendre les intérêts matériels et moraux des titulaires de ces droits, percevoir et répartir au profit des auteurs et des titulaires des droits voisins ou de leurs ayants droit des redevances provenant de l’exercice de la gestion collective de leurs droits sont parmi les principales missions de l’OTDAV.

La conférence est prévue à partir de 11h au Palais de l’Académie Beit Al Hikma, à Carthage.