Avec Ramadan qui approche à grands pas, porté par son souffle spirituel et son rituel chaleureux, les Tunisiens s’apprêtent à se remettre au rythme des retrouvailles familiales et au goût des veillées et des déambulations nocturnes. Une chose est sûre : les soirées ramadanesques restent une tradition jubilatoire qui s’éveille après l’appel du crépuscule, la voix du Muezzin et l’écho du fameux tir de canon, -tradition ancienne encore vivante dans plusieurs régions-, annonçant la rupture du jeûne, ce moment unique d'”Iftar” qui fait battre toutes les horloges au même tempo.

Mais en attendant la programmation réservée pour ce mois, notamment à la capitale, la curiosité de découvrir le fil de ces soirées, flotte déjà dans l’air. Car bientôt, Tunis s’animera au gré des veillées musicales, des spectacles et des performances de toutes expressions, créant une effervescence nocturne exceptionnelle.

Tour des principaux rendez-vous qui animent la ville de Tunis pendant le mois sacré :

Le Festival de la Médina, l’ainé de tous.

Depuis 1984, le Festival de la Médina de Tunis est devenu au fil des années l’un des événements phares du mois de Ramadan. Agé aujourd’hui de 41 ans, il n’a cessé de séduire les passionnés de musique soufie, de tarab, de malouf, mais aussi de flamenco, de chants orientaux etc. Chaque année, il investit divers espaces comme le club culturel Tahar Haddad, le centre culturel Bir Lahjar, Dar Lasram…offrant une programmation d’ici et d’ailleurs.

La médina s’anime et s’illumine

Grâce à des manifestations en plein air, comme “Médina des Lumières” ou “Biben Lemdina”, qui se tiendra du 19 au 23 mars 2025, la médina de Tunis se pare de lumières, s’anime en sons, se pare de mapping et s’éveille autour d’une multitude de circuits pour offrir aux petits et grands, une re/découverte magique de ses ruelles, de ses traditions, de son artisanat, des ses senteurs et de ses monuments historiques, une occasion pour de nombreux espaces culturels au cœur et aux alentours de la médina de Tunis, de proposer des événements adaptés à tous les goûts et budgets.

La Cité au rythme de Ramadan

Le Théâtre de l’Opéra de Tunis, accueille une panoplie de soirées où le théâtre et la musique, seront au rendez-vous notamment avec le succès théâtral 2024 “El Bakkhara” (Toxic paradise), “Lellahom” de Kaouthar Bardi et Rim Zribi, “Binomi s+1” de Karim Gharbi, des spectacles musicaux comme “Yalla Nghanni”, “Fousaifousaa arabia” avec des airs de malouf, ainsi que des programmes de festivités à l’occasion de la fête de la femme le 8 mars et de la Journée Mondiale du Théâtre le 27 mars.

La musique sera présente notamment avec Mohamed Ali Kammoun dans “Nawbet ghram”, Fadhel Jaziri avec “El Hadhra”, Zied Gharsa, Kais Boulares, Lamia et Faycal Riahi…

Prévu du 8 au 11 mars 2025, le festival de la chanson tunisienne coincide cette année encore avec le Ramadan, offrant aux visiteurs de à la Cité de la Culture trois soirées artistiques où riment compétitions, découvertes de talents et retrouvailles avec des voix qui ont enrichi les annales de la chanson tunisienne.

Le Théâtre des régions, accueille quant à, lui notamment un cycle de trois présentations les 7, 8 et 9 mars (21h00) d’une nouvelle pièce théâtrale tuniso-néerlandaise “Vis-à-Vis(a)” une œuvre basée sur des faits réels sur l’amitié et la frontière en papier.

Parmi les soirées annoncées figure également la soirée musicale avec la troupe “Rjel Tounes” (5 mars) organisée dans le cadre de la 3ème édition de Doc Show Time, événement caritatif de l’ASSOCIA-MED Tunis (Association des Stagiaires Internes et des Etudiants de la Faculté de Médecine de Tunis) et dont les fonds seront entièrement consacrés à financer une caravane de santé, Doc’Time.

Suffiyet “Ennejma Ezzahra” : ancré dans le patrimoine soufi, ce nouveau rendez-vous organisé par le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes-Sidi Bou Said se déroulera cette année du 19 au 22 mars 2025 offrant une ambiance mystique dans le cadre majestueux d’Ennejma Ezzahra”.

“Tajalliyet” Halfaouine : Organisé par le Théâtre National Tunisien (TNT), ce nouveau rendez-vous programmé du 14 au 21 mars 2025 propose au Palais du théâtre-Halfaouine qui vient de faire peau neuve, divers spectacles et performances au goû

t d’un large public.

“Tarnimet” La Rachidia : célébrant cette année son 90ème anniversaire, cette institution phare de la musique tunisienne, propose, des spectacles au goût de ramadan en mettant à l’honneur le malouf, les chants traditionnels et une large variété d’expressions musicales tunisiennes.

La Nuit des Musées : cette initiative spécial Ramadan organisée par l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC) en collaboration avec l’Institut national du patrimoine (INP), offre au large public l’occasion de se rapprocher de ces lieux de mémoire et de découvrir, sous le ciel étoilé, les précieux trésors du patrimoine national matériel et immatériel à travers un large éventail d’activités où histoire, contes “Fdawis”, visites guidées, conférences, activités pour enfants etc sont proposés.

Les instituts culturels aux couleurs de Ramadan: L’Institut Français de Tunisie (IFT) et le Goethe-Institut, à titre d’exemples, enrichissent également l’offre culturelle et artistique durant ce mois avec des programmes comme “Layali Ramadan” ou “sahha chribtek” avec des soirées mêlant musique, poésie, ciné-concerts et performances artistiques, invitant à partager des voyages métissés entre les cultures du monde.

Le Théâtre Municipal : quelques spectacles annoncés

Lieu emblématique des nuits ramadanesques, le Théâtre Municipal de Tunis, surnommé “La Bonbonnière”, ouvrira ses portes par une série de spectacles déjà annoncée avec en guise d’ouverture, le 2 mars “Zahra”, un spectacle dédié aux enfants de Gaza, organisé par le Syndicat tunisien des métiers de la musique et des métiers voisins, avec le centre culturel russe à Tunis. Parmi les dates dévoilées, on retrouve notamment Lotfi Bouchnaq pour la soirée du 12 mars suivie le lendemain d’une soirée hommage aux icônes de la chanson tunisienne, Mohamed Jamoussi, Hedi Jouini et Ali Riahi… au grand bonheur des nostalgiques de la belle époque, en quête de la jouvence d’un temps révolu.