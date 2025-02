Le FC Nantes accueillera le RC Lens ce dimanche 23 février 2025 à 15h00 à la Beaujoire, dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1.

Après deux défaites consécutives, dont un lourd 7-1 face à l’AS Monaco la semaine dernière, les Canaris devront se ressaisir. Actuellement 15e avec 21 points, ils ne comptent que trois points d’avance sur Saint-Étienne, barragiste.

De son côté, le RC Lens traverse également une période difficile, avec deux défaites consécutives contre Nice (0-2) et Strasbourg (0-2). Les Sang et Or occupent la 8e place avec 33 points (9 victoires, 6 nuls, 7 défaites).

Le match sera diffusé en direct sur DAZN à partir de 15h00.