La 22e journée de la Botola Pro met en avant une confrontation intéressante entre l’OC Safi et le FUS Rabat. Deux équipes du milieu de tableau qui cherchent à améliorer leur classement et à engranger des points importants pour la suite de la saison.

Un classement serré pour deux équipes aux ambitions différentes

Le FUS Rabat, actuellement 6e avec 35 points, reste dans la course à seulement un point du MAS (5e, 36 points) et à deux unités du duo FAR Rabat – Renaissance Zemamra (37 points). Une victoire leur permettrait de rester au contact du top 5 et de maintenir la pression sur leurs adversaires directs.

De son côté, l’OC Safi, classé 8e avec 30 points, cherche à retrouver une certaine régularité après un parcours en dents de scie. Un succès contre un concurrent mieux classé leur donnerait un bon coup de boost et leur permettrait d’intégrer la première partie du tableau.

Historique des confrontations : avantage FUS Rabat

Lors des cinq dernières confrontations, le FUS Rabat a remporté deux matchs, tandis que les trois autres rencontres se sont soldées par des nuls. L’OC Safi n’a donc jamais réussi à battre son adversaire récemment, ce qui pourrait peser sur le mental des joueurs avant cette rencontre cruciale.

Une dynamique à inverser pour l’OC Safi

L’OC Safi peine à enchaîner les bonnes performances et manque parfois de régularité dans ses résultats. Face à un adversaire bien placé au classement, ils auront besoin d’un sursaut d’orgueil pour enfin prendre l’ascendant sur le FUS.

Un match à enjeux multiples

Cette rencontre sera déterminante pour les ambitions des deux clubs. Le FUS Rabat veut s’accrocher au wagon de tête, tandis que l’OC Safi veut se rapprocher du top 6.

Le match s’annonce donc équilibré et disputé, avec des points cruciaux en jeu pour les deux formations. L’OC Safi parviendra-t-il enfin à faire tomber le FUS Rabat ou les visiteurs confirmeront-ils leur domination récente ? Réponse sur le terrain.

Le match sera diffusé en direct à partir de 20h sur Arryadia TV.