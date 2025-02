La 21e journée de la Ligue 1 tunisienne propose un duel crucial entre l’AS Gabès (ASG) et le Stade Tunisien (STA). Une rencontre aux enjeux bien différents pour les deux équipes : l’AS Gabès lutte pour le maintien, tandis que le Stade Tunisien vise une place dans le top 5 du championnat.

Deux dynamiques opposées

Actuellement dans le bas du tableau (14e) avec 15 points, l’AS Gabès traverse une période compliquée. Avec seulement 3 victoires en 20 matchs et une série de contre-performances, le club du sud tunisien doit impérativement réagir pour espérer se maintenir.

De son côté, le Stade Tunisien occupe la 6e place avec 36 points et reste dans la course aux premières places. Avec 10 victoires et 6 matchs nuls, le club de Bardo affiche une solidité bien supérieure à son adversaire du jour.

Historique des confrontations : avantage au Stade Tunisien

Sur les cinq derniers affrontements entre les deux clubs, l’AS Gabès n’a jamais réussi à s’imposer face au Stade Tunisien, qui compte une victoire et quatre matchs nuls. Cette statistique illustre la difficulté des Gabésiens à rivaliser avec les Stadistes ces dernières saisons.

Les enjeux du match

🔹 Pour l’AS Gabès : Sortir de la zone rouge et relancer la dynamique en obtenant un résultat positif contre un adversaire mieux classé.

🔹 Pour le Stade Tunisien : Rester au contact du top 5 et se rapprocher des équipes de tête.

Avec des ambitions contrastées, ce match s’annonce décisif pour l’AS Gabès et stratégique pour le Stade Tunisien. Le coup d’envoi sera donné à 14h, et les supporters des deux camps attendent une performance à la hauteur des attentes.