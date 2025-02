Tennis de table : La Tunisie abritera deux compétitions africaines

La Tunisie abritera à partir de demain, samedi, et jusqu’à lundi, au Palais des sports d’El Menzah, le championnat d’Afrique des clubs champions de tennis de table, qui sera suivi de la Coupe d’Afrique en individuel seniors (filles et garçons) du 25 au 27 février en cours.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le directeur technique national adjoint, Ghazi Ben Hassan, a fait savoir vendredi que la participation tunisienne au championnat d’Afrique des clubs champions se restreindra à deux équipes chez les garçons, à savoir la Raquette d’or bizertine et le Progrès sportif Témimien et autant chez les filles; le Grappin d’or de Grombalia et l’Association sportive de Laaroussa.

Et le DTN adjoint d’ajouter: “L’objectif chez les garçons est d’atteindre les quarts de finale et d’accéder au podium”.

Il a, à ce propos, formé le souhait de voir les filles aller le plus loin possible dans la compétition malgré la difficulté de la mission.

La compétition, note-t-on, se déroulera avec la participation de 9 clubs dans la catégorie hommes et de 8 équipes dans la catégorie femmes.

En ce qui concerne la participation tunisienne à la Coupe d’Afrique en simple messieurs et dames, Ghazi Ben Hassan a indiqué qu’elle sera représentée par 8 joueurs, répartis à égalité entre hommes et femmes.

Il s’attend à ce que les pongistes tunisiens remportent plus d’une médaille, malgré une compétition intense qui verra la participation de 32 joueurs dans la catégorie hommes et d’autant dans la catégorie femmes, représentant 14 pays.

Voici, par ailleurs, la liste des joueurs tunisiens qui participeront à la Coupe d’Afrique en simple messieurs et dames :

. Catégorie hommes : Oussama Essid – Mehdi Sabhi – Mohamed Amine Khalloufi – Boubaker Bouras

. Catégorie femmes : Abir Haj Salah – Fadoua Garsi – Maram Zoghlami – Ala Saidi

