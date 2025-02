La Tunisie et le Sultanat d’Oman ont conclu un accord visant à renforcer leur coopération dans le domaine des urgences sanitaires et de la gestion des crises. Cet accord a été signé lors d’une réunion tenue ce jeudi à Tunis entre le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, et une délégation médicale omanaise conduite par Mohamed Al-Busafi, directeur du Centre de gestion des urgences du Sultanat d’Oman.

Selon un communiqué du ministère de la Santé, cet accord couvre plusieurs axes, notamment le renforcement des capacités de réponse aux urgences et aux catastrophes sanitaires, la formation en médecine d’urgence, ainsi que l’échange d’expertises. Il prévoit également l’organisation d’exercices de simulation conjoints et l’échange d’expertises via les technologies numériques. De plus, des séminaires sur les urgences sanitaires seront organisés dans ce cadre.

La délégation omanaise, en visite en Tunisie, prévoit de se rendre aux services d’aide médicale urgente (SAMU) ainsi qu’aux principaux centres spécialisés dans la gestion des urgences, la formation et la surveillance épidémiologique. Cet accord s’inscrit dans une volonté commune des deux pays d’améliorer leur préparation et leur réponse face aux crises sanitaires.