Lors de sa rencontre, mercredi, avec l’ambassadrice de France en Tunisie, Anne Guéguen, Imed Derbali, président du Conseil national des régions et des districts, a proposé de convertir une partie de la dette tunisienne en investissements directs.

Cette initiative s’inspire de l’expérience de l’Agence Française de Développement, qui a financé la construction de l’hôpital multidisciplinaire à Gafsa.

Dans un communiqué du Conseil, Derbali a exprimé son ouverture à la collaboration et au partenariat avec la société civile, ainsi qu’avec les organisations nationales et internationales, dans le respect des lois en vigueur, conformément à la spécificité du travail parlementaire et dans l’intérêt de l’État tunisien et de son peuple.

Il a également mis en avant la profondeur des relations historiques qui unissent les deux pays, basées sur le respect mutuel et une coopération fructueuse, réaffirmant sa volonté de développer ces liens pour répondre aux aspirations des deux peuples amis.

Il a exprimé son souhait de relancer les rencontres parlementaires entre les membres des parlements des deux pays, en activant les groupes d’amitié parlementaire tuniso-français et en organisant des visites réciproques entre les députés du Conseil national des régions et des districts et ceux du Sénat français, dans le but de raffermir les relations parlementaires.

De son côté, l’ambassadrice de France en Tunisie a salué la solidité des relations entre les deux pays dans plusieurs secteurs, notamment au niveau parlementaire.

Elle a précisé que la France s’engage à soutenir et à étendre les investissements déjà réalisés, mettant en exergue le rôle actif de la société civile dans le renforcement de certaines initiatives de développement réussies.

Dans ce cadre, elle a exprimé la volonté de son pays de renforcer davantage les partenariats et d’échanger des expériences dans divers secteurs entre les deux pays, mettant en valeur les nombreuses initiatives agricoles tunisiennes qui font figure de modèles.