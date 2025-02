Le choc de la 29e journée de la Premier League se déroulera ce mercredi 19 février 2025, à 20h30, entre Aston Villa et Liverpool. Actuellement neuvième du classement avec 38 points, Aston Villa accueillera le leader Liverpool, qui cumule 60 points, pour un affrontement décisif où chaque équipe a des objectifs clairs.

Liverpool, dans une saison marquée par une incroyable régularité, arrive fort de trois victoires, un match nul et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres. Les Reds ont inscrit 10 buts tout en n’en concédant que 4, montrant leur équilibre redoutable entre attaque et défense.

Aston Villa, de son côté, présente un bilan respectable de deux victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq dernières sorties, avec 8 buts marqués et 7 encaissés. Cependant, les Villans devront faire face à plusieurs absences majeures, notamment Ezri Konsa, Matty Cash, Pau Torres et Ross Barkley, tous blessés. Cela compliquera encore leur mission face à la meilleure équipe du championnat.

Les hommes d’Unai Emery chercheront à créer la surprise en infligeant à Liverpool sa première défaite de la saison en déplacement, bien que les visiteurs partent largement favoris.

La rencontre entre Aston Villa et Liverpool sera diffusée en direct sur Canal+ ce mercredi 19 février 2025 à 20h30.