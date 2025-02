La Rencontre annuelle des Chaires UNESCO du Maghreb se tient à Tunis les 18 et 19 février 2025, à l’initiative du Bureau régional de l’UNESCO pour le Maghreb en partenariat avec la Chaire « Esprit Apprentissages par les projets ».

Cette rencontre, qui se tient à l’École Supérieure Privée d’Ingénierie et de Technologies (ESPRIT), marque une étape importante dans le renforcement de la coopération régionale en matière d’enseignement supérieur et de recherche.

En parallèle, l’événement marque le lancement officiel de l’initiative “Campus Afrique au Maghreb”, qui s’inscrit dans la stratégie de Priorité Afrique 2022-2029 de l’UNESCO. Cette initiative vise à transformer l’enseignement supérieur en favorisant un accès inclusif et équitable à l’éducation, en renforçant les systèmes de recherche et d’innovation, et en développant des partenariats académiques et industriels. Elle cible trois domaines stratégiques : l’agriculture, les énergies renouvelables et la technologie, notamment l’intelligence artificielle.

Cette rencontre rassemble des représentants des Chaires UNESCO du Maghreb et d’Afrique, ainsi que des acteurs institutionnels, académiques et économiques. Au programme, des conférences et panels sur l’avenir de l’enseignement supérieur et de la recherche en Afrique, un atelier interactif sur le développement de partenariats stratégiques, une table ronde sur les synergies entre Campus Afrique et les réformes éducatives régionales, ainsi qu’un défi “Ma Chaire en 180 secondes”, permettant aux participants de présenter leurs projets de manière concise et impactante.

L’événement s’inscrit dans une dynamique régionale visant à moderniser les systèmes éducatifs, renforcer la coopération et promouvoir un enseignement supérieur de qualité, adapté aux enjeux contemporains. Il représente une avancée significative pour la mise en réseau des acteurs universitaires et scientifiques du Maghreb et d’Afrique, dans un esprit de partage et de collaboration.

Les Chaires UNESCO jouent depuis plus de 30 ans un rôle clé dans la promotion de la coopération universitaire et de la recherche, en contribuant activement à la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD).

La région du Maghreb compte actuellement 18 Chaires actives, constituant une plateforme unique pour renforcer les échanges, partager les bonnes pratiques et développer des initiatives communes. Cette rencontre permet aux participants de faire le point sur les avancées réalisées, d’identifier des priorités stratégiques et de suivre des formations ciblées définies de manière participative par les membres du réseau. Un plan d’action commun pour 2025 est également établi afin de renforcer la visibilité et l’impact des Chaires UNESCO dans la région.