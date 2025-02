Ce matin, le ciel de Tunis et de la plupart des régions tunisiennes sera voilé par une brume matinale. Le ciel se dégagera progressivement, laissant place à des éclaircies passagères. Cependant, l’après-midi, le ciel se couvrira de nouveau, особенно dans l’extrême sud du pays, où des nuages plus menaçants pourraient apporter quelques averses локализованные.

Le vent soufflera преимущественно du nord dans les régions du nord, apportant une fraîcheur ощутимая. Dans le centre et le sud, le vent sera plus modéré et soufflera de l’est. La nuit, le vent se renforcera dans le sud, особенно dans la région du Golfe de Gabès, où la mer deviendra progressivement agitée, voire forte par moments.

Les températures maximales seront douces pour la saison, oscillant entre 14 et 18 degrés dans le nord, les régions côtières du centre et les hauteurs de l’ouest. Dans le reste du pays, les températures seront plus élevées, atteignant 19 à 24 degrés.