Les travaux de la 42e session du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur ont débuté ce dimanche au siège du Conseil à Tunis, sous le patronage du président de la République Kaïs Saïed. Cette session, verra les participants débattre d’un ensemble de sujets inscrits à l’ordre du jour.

La séance inaugurale s’est tenue en présence des ministres de l’Intérieur des pays arabes, de hautes délégations sécuritaires, ainsi que de la ministre de l’Intérieur du Portugal. Ont également pris part à cette réunion des représentants de la Ligue des États arabes, de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), du Bureau des Nations unies pour la lutte contre le terrorisme, du Bureau des Nations unies contre la drogue et le crime, de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération en matière d’application de la loi (Europol), de l’Université arabe Naïf des sciences de la sécurité, et de la Fédération sportive arabe de la police.

Dans son discours inaugural, le ministre tunisien de l’Intérieur, Khaled Nouri, a souligné que les pays arabes “font face à de nombreux défis sécuritaires liés à la lutte contre la drogue, le terrorisme, la migration irrégulière et les nouvelles formes de criminalité, notamment la cybercriminalité”. Il a estimé que ces menaces constituent “un véritable danger pour les États arabes”, appelant ainsi à “redoubler d’efforts, à harmoniser les visions et à renforcer la coopération et la planification”.

Le ministre a exprimé son espoir que le Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, qui sera présidé durant cette session par le Koweït, adopte les “décisions et recommandations nécessaires pour renforcer la coopération et l’action sécuritaire commune dans le monde arabe”, rappelant, à cet effet, l’engagement de la Tunisie dans les “efforts internationaux de lutte contre la criminalité émergente, la criminalité transfrontalière et la cybercriminalité”.

De son côté, le ministre saoudien de l’Intérieur et président d’honneur du Conseil, le prince Abdelaziz Ben Saoud Ben Naïf Ben Abdelaziz Al Saoud, a mis en garde contre les “risques et menaces posés par les organisations terroristes armées”, soulignant que ces groupes ont “intensifié leurs attaques et diversifié leurs modes opératoires”, notamment en “exploitant les technologies émergentes et le cyberespace”. Il a expliqué que ces avancées facilitent l’acquisition et la fabrication d’armes et d’explosifs de haute technologie, aggravant ainsi les “menaces sécuritaires et leurs répercussions sur les États arabes”.

Le ministre saoudien a insisté sur l’importance de “poursuivre les efforts de coopération sécuritaire arabe pour renforcer la protection des frontières, renforcer la surveillance et mettre en place des politiques efficaces”.

Pour sa part, Mohammed Ben Ali Koman, secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, a souligné que l’année 2024 a été marquée par une dynamique intense en matière de sécurité. Il a évoqué les réunions, conférences et initiatives mises en place, notamment la première réunion du groupe de travail sur l’échange instantané d’informations concernant les drogues et les substances psychoactives, ainsi que la création d’un Observatoire arabe anti-drogues, avec le soutien technique du deuxième projet européen de lutte contre les drogues et la criminalité organisée, et de l’Agence de l’Union européenne sur les drogues.

Il a également rappelé l’organisation du premier congrès des responsables de la lutte contre la cybercriminalité en août dernier, et annoncé le lancement imminent d’un système de poursuite pénale, qui permettra aux pays membres du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur d’accéder à une base de données unifiée et d’effectuer des procédures de mandats d’arrêt temporaires de manière automatisée.

Par ailleurs, le Conseil des ministres arabes de l’Intérieur a décerné la médaille du prince Naïf pour la sécurité arabe, dans sa plus haute distinction, à Sultan Haïtham Ben Tarek d’Oman et au roi Abdallah II de Jordanie.

Le programme de cette session comprend plusieurs dossiers prioritaires, dont, un projet de plan stratégique de lutte contre l’usage illicite des drogues et substances psychoactives , un projet de septième plan pour la stratégie arabe de protection civile et un projet de deuxième plan pour la lutte contre la cybercriminalité.

Les ministres examineront également les recommandations issues des réunions et conférences tenues en 2024, ainsi que les résultats des rencontres conjointes avec les organisations arabes et internationales. Parmi les autres points à l’ordre du jour, figurent le rapport du secrétaire général du Conseil sur les travaux du secrétariat général entre la 41e et la 42e session, ainsi que le rapport du président de l’Université arabe Naïf des sciences de la sécurité sur les activités de l’institution durant la même période.

Avant l’ouverture officielle de la session, une réunion préparatoire a eu lieu jeudi dernier, rassemblant les représentants des ministres de l’Intérieur arabes, afin d’examiner les points inscrits à l’ordre du jour et de préparer les projets de décisions qui seront soumis lors de cette session.