Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid a souligné lors d’une audition au Parlement que son département attend l’arrivée de 6000 tonnes d’huile végétale subventionnée, à la fin du mois de février 2025, et que ces quantités seront distribuées à partir du mois de Ramadan, parallèlement à l’exécution du programme de distribution d’huile d’olive à des prix préférentiels.

Lors de la réunion de la commission de l’industrie, du commerce, des ressources naturelles, de l’énergie et de l’environnement, sur les préparatifs du Ramadan, Abid a souligné que son département oeuvre à assurer un approvisionnement régulier du marché en produits de base tels que le sucre, le thé, le café et le riz,outre le lait et ses dérivés pendant le mois saint, qui coïncide avec la période de pic de production.

Il a anticipé la possibilité d’enregistrer certaines pressions dans l’approvisionnement en pommes de terre, tomates et piments, le recours à la production locale des fruits, notamment les agrumes, les dattes et les pommes, indiquant qu’il faut autoriser les commerçants privés à importer des quantités de bananes, ainsi que le recours à constituer un stock de réserve d’œufs destinés à la consommation.