Sous le slogan “Un demi-siècle de partenariat et d’amitié entre le Japon et la Tunisie”, l’Agence Japonaise de Coopération Internationale en Tunisie (JICA) a célébré, dimanche, à la Cité de la Culture à Tunis, un demi-siècle de sa présence en Tunisie.

La JICA a réalisé, cinq décennies durant, en coopération avec les autorités tunisiennes, de nombreux projets de développement, notamment dans les secteurs de l’eau, d’infrastructure, de ponts, et de l’électricité.

La représentante résidente de la JICA Tunisie, Miyata Mayumi, a indiqué, dans une déclaration à l’Agence TAP, que le total des prêts accordés à la Tunisie au cours des cinq dernières décennies, se sont élevés à 353,1 milliards de yens japonais (l’équivalent de 7,2 milliards de dinars tunisiens).

« La coopération technique entre les deux parties, qui remonte à l’année 1975, a mobilisé des investissements à hauteur de 38,4 milliards de yens (environ 791 millions de dinars- MD) », a noté la responsable, ajoutant que cette enveloppe a servi à assurer la formation de 1.842 Tunisiens dans plusieurs domaines et la contribution au financement de la construction de 134 km de routes.

La coopération conjointe entre la Tunisie et la JICA a permis, aussi, l’équipement de 42.000 exploitations agricoles (s’étalant sur une superficie de 68.500 hectares) en systèmes d’irrigation.

La représentante résidente de la JICA Tunisie a fait savoir, en outre, que 532 volontaires japonais ont été envoyés en Tunisie. Ces derniers exercent dans les domaines de l’ingénierie, de l’éducation, de la pêche, du sport, de la médecine, des beaux-arts, de la musique…

Elle a souligné, également, que la coopération de l’Agence avec la Tunisie s’est développée au cours des dernières années pour inclure une coopération tripartite entre la Tunisie, le Japon et plusieurs pays d’Afrique subsaharienne. Ainsi, des compétences et des cadres tunisiens ont assuré des cycles de formation dans plusieurs spécialités au profit des pays africains, et ce, avec un financement japonais.

Concernant les projets futurs de la JICA en Tunisie, la responsable a annoncé le lancement, durant ce mois de février 20215, d’une étude sur la mobilité urbaine dans le Grand Tunis. Cette étude servira à concevoir des solutions permettant de réduire davantage les embouteillages au niveau du Grand Tunis.

Elle a annoncé, en outre, le démarrage de la mise en œuvre de la troisième phase du projet de développement de la productivité dans l’industrie, le lancement de la réalisation de l’étude sur la valorisation de la consommation d’électricité à travers le recours aux énergies renouvelables, et le projet de valorisation des eaux usées dans le gouvernorat de Sfax…