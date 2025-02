La lutte contre les Changements climatiques est un défi national et international à relever afin de préserver la sécurité alimentaire et faire face à la sécheresse et au problème de la rareté de l’eau, d’où l’importance du projet TANIT, a souligné l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Alessandro Prunas.

Dans une interview réalisée au studio TV de l’Agence TAP, le diplomate italien a mis en relief l’importance de ce projet qui, a-t-il dit, est basé sur trois piliers.

Le premier objectif assigné à ce projet est d’améliorer l’utilisation des eaux non conventionnelles en agriculture. Il s’agit également de revitaliser les cultures dans les zones touchées par la sécheresse, soit près de 12 000 hectares, a fait remarquer le diplomate italien. Et d’ajouter, ce projet vise la création d’un centre de formation et de recherche conjoint dans le secteur agricole, qui permettra de développer des technologies agricoles et de gestion des eaux.

Ce centre de recherche sera un lieu de rencontre entre les expertises et les chercheurs, des deux pays dans le but de trouver des solutions innovantes qui peuvent aider à résoudre ou trouver des alternatives au problème de la sécheresse et de la rareté de l’eau, a-t-il soutenu.