Une séance de travail a eu lieu, vendredi, au siège du gouvernorat de Gafsa et consacrée à l’examen des préparatifs pour la tenue de la première session des journées promotionnelles du secteur du tourisme à Gafsa, prévues les 6, 7 et 8 avril.

La réunion a permis de développer les idées formulées lors des sessions précédentes et d’examiner les moyens d’apporter le soutien nécessaire à cet événement, programmé par l’Association de restauration de la ville de Gafsa, a indiqué à l’Agence TAP le directeur de l’investissement et de l’encouragement des promoteurs à l’Office National du Tourisme Mohamed Mehdi Heloui.

Il a souligné que le ministère œuvrera à soutenir ces journées promotionnelles par le biais de la programmation d’une couverture médiatique et l’invitation d’un certain nombre de créateurs de contenu à participer à cet événement, en plus de la coordination avec l’Office national de l’Artisanat au sujet des expositions qui se tiendront.

Pour sa part, le président de l’Association Hatem Zitouni a fait savoir que le programme sera axer en particulier sur la présentation des monuments touristiques situés dans la région, tels que la ville antique et les grottes de montagne afin d’attirer le plus grand nombre de touristes, en plus de la participation d’universitaires, de spécialistes, de journalistes et de guides touristiques pour animer des séminaires sur le patrimoine touristique de la région.