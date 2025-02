La première édition du Festival International de la Mode et de la Beauté se tiendra du 10 au 12 février 2025 à Hammamet, a annoncé ce mardi Hassen Zaïem, directeur de l’événement, dans une déclaration à l’Agence Tunis-Afrique-Presse (TAP). Ce rendez-vous inédit ambitionne de créer un espace d’échange entre coiffeurs et esthéticiens arabes, tout en valorisant l’innovation et la médecine alternative.

Selon Zaïem, le festival réunira des experts en coiffure, esthétique et médecine alternative (dont l’acupuncture) venus d’Algérie, de Libye, d’Égypte, de Turquie et de Syrie. Des ateliers et sessions de formation seront organisés pour explorer les dernières tendances en matière de mode, de beauté et de pratiques thérapeutiques complémentaires.

Un concours ouvert aux étudiants et professionnels (tous genres confondus) sera au cœur de la programmation. Le grand prix, décerné par un jury composé de membres arabes, sera dévoilé lors de la soirée de clôture. Parallèlement, un salon dédié aux exposants (fabricants de cosmétiques, professionnels du secteur) et des défilés de mode animeront les trois jours de l’événement.