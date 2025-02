Le Centre International de Tunis pour l’Economie Culturelle Numérique (TICDCE) a annoncé l’ouverture de l’appel à candidatures destiné aux artistes et conteurs souhaitant participer à la troisième édition de la manifestation ramadanesque “Biben el Medina” (Les Portes de la Médina), qui se tiendra du 19 au 23 mars 2025.

Le dernier délai de dépôt des candidatures est fixé au 20 février 2025 à 15h00, informe un communiqué de TICDCE.

Cet événement, qui se déroule au cœur de la médina de Tunis durant le mois sacré de Ramadan, met en son et lumière, les différents édifices architecturaux et monuments historiques et culturels de la médina et propose des parcours interactifs, des expériences immersives en réalité augmentée et réalité virtuelle, des projections en mapping et un large éventail d’activités et de circuits nocturnes.

Tous les détails sur les modalités et conditions de participation sont disponibles sur le lien suivant : httpss://drive.google.com/file/d/1K5IcXuhBfnIXY00HvYqpQoonuSDrg4iH/view