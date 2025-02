Trois films d’animation et d’aventure français sont au programme du cycle “Ciné-Enfants”, qui se déroulera du 7 au 9 février 2025 à la Cinémathèque tunisienne, (la salle Tahar Chériaa-Cité de la Culture de Tunis).

Pendant trois matinées (11h00), les enfants pourront profiter de leurs vacances scolaires pour découvrir trois fables et trois univers variés.

Le cycle s’ouvrira le 7 février à 11h00 avec “Sirocco et le royaume des courants d’air” (2023), une fable animée qui explore le thème de l’imaginaire et de la liberté, signée par Benoît Chieux.

Le 8 février, place aux contes et cultures ancestrales avec “Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse” (2022, un film signé Michel Ocelot, qui plonge le spectateur dans trois récits : une épopée de l’Egypte antique, une légende médiévale d’Auvergne et une fantaisie du XVIIIe siècle.

Enfin, pour les passionnés de voyages initiatiques, le cycle se clôturera avec une fable animée à a fois poétique et philosophique “Le Voyage du Prince” (2019) signé par les réalisateurs Jean-François Laguionie et Xavier Picard.