La championne tunisienne de tennis, Ons Jabeur, affrontera la jeune Japonaise Wakana Sonobe en huitièmes de finale du tournoi WTA 500 d’Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, ce mercredi 5 février 2025.

Le match débutera à 15h00, heure tunisienne. Les supporters d’Ons Jabeur pourront suivre la rencontre en direct sur la chaîne de télévision Abu Dhabi Sports 2.

Ons Jabeur, actuellement 33e mondiale, part favorite face à sa jeune adversaire japonaise, classée 837e. Cependant, Wakana Sonobe, âgée de seulement 17 ans, a déjà montré son potentiel en remportant l’Open d’Australie junior cette année.

La Tunisienne devra se méfier de la fougue de sa jeune adversaire et aborder le match avec concentration et détermination pour remporter la victoire et se qualifier pour les quarts de finale du tournoi.