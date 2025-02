Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a rencontré, vendredi, le ministre britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, David Lammy, qui effectue une visite de travail en Tunisie.

Selon un communiqué du ministère, les deux parties ont souligné l’importance de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines culturel, éducatif et scientifique, de manière à encourager l’échange d’expertises et à approfondir le partenariat entre les compétences tunisiennes et britanniques et à soutenir les efforts déployés par les deux pays dans le domaine de la recherche scientifique et de l’innovation.

Dans ce contexte, les deux ministres se sont félicités de la tenue prochaine de la huitième session du Comité mixte pour l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, prévue à Londres en avril 2025.

Nafti et Lamy ont également évoqué l’importance de la coopération énergétique et des énergies renouvelables dans la réalisation du développement durable.

Le ministre britannique a, à cet effet, fait savoir que la Tunisie bénéficiera du Fonds d’innovation verte, d’une valeur totale de 20 milliards de dollars, lancé par le Royaume-Uni pour soutenir les technologies vertes dans les pays en développement.

La réunion a été l’occasion d’échanger les vues sur la situation dans la région du Sahel et sa stabilité et son impact sur la question de la migration. Les deux ministres ont souligné la nécessité de traiter cette question à travers une approche globale qui prend en compte ses causes profondes, en luttant contre le phénomène des réseaux de passeurs et en encourageant la migration régulière.

Les deux ministres ont également discuté des questions internationales et régionales d’intérêt commun et des efforts visant à renforcer les piliers de la sécurité, de la stabilité et du développement durable dans la région.

Le ministre des Affaires étrangères a salué les relations historiques entre la Tunisie et le Royaume-Uni qui remontent à 1662, soulignant la nécessité de renforcer les relations bilatérales dans les différents domaines d’intérêt commun, l’afflux des touristes britanniques en Tunisie, l’augmentation des échanges commerciaux bilatéraux et la nécessité d’accroître le volume des investissements britanniques en Tunisie.

A cet égard, ils ont convenu d’organiser la troisième session du Conseil de partenariat Tuniso-Bitannique en mai 2025 en Tunisie, ce qui permettra de mener des discussions approfondies sur les moyens de renforcer la coopération économique et de faciliter les exportations tunisiennes vers le marché britannique, notamment l’huile d’olive.