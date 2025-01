Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie, a brillamment marqué la scène automobile tunisienne en recevant trois distinctions lors de la première édition des « Victoires de l’Automobile », un événement prestigieux qui célèbre l’excellence et la performance dans le secteur automobile en Tunisie.

Cette cérémonie, tenue à Tunis, a rassemblé les principaux acteurs de l’industrie pour reconnaître les marques les plus performantes et innovantes de l’année. Hyundai Tunisie s’est distinguée dans plusieurs catégories, soulignant ainsi son engagement envers la qualité, l’innovation, et la satisfaction client.

L’année 2024 a été une année exceptionnelle pour Hyundai Tunisie. Pour la troisième année consécutive, la marque a dominé le marché automobile tunisien, atteignant le sommet des immatriculations de véhicules légers, selon les données officielles de l’Agence Technique des Transports Terrestres (ATTT). Ce triomphe remarquable reflète la confiance accrue des consommateurs tunisiens dans les véhicules Hyundai, réputés pour leur fiabilité, leur design moderne, et leur excellent rapport qualité-prix.

Parallèlement à son succès commercial, Hyundai Tunisie a également été élue « Service Client de l’Année 2025 » pour la quatrième année consécutive. Ce prix prestigieux met en avant l’engagement de la marque à offrir une expérience client réussie, grâce à un réseau de 20 agences réparties à travers le pays et une garantie de 5 ans sur tous ses véhicules. La satisfaction client étant au cœur de sa stratégie, Hyundai Tunisie continue de se démarquer par un service après-vente de qualité et une assistance clientèle réactive.

Lors des « Victoires de l’Automobile », Hyundai Tunisie a été honorée de plusieurs distinctions à savoir :

La Marque Numéro 1

Le modèle le plus vendu Hyundai i20

Excellence opérationnelle : pour l’action promotionnelle de la Tunisie suite à l’arrivée du Robot Spot.

Ces distinctions témoignent de sa capacité à s’adapter aux exigences d’un marché en constante évolution. Ces reconnaissances viennent renforcer la position de Hyundai en tant que marque leader, non seulement en termes de ventes, mais aussi en termes d’image de marque et de satisfaction client.

Mehdi Mahjoub, Directeur Général d’Alpha Hyundai Motor, a exprimé sa fierté face à ces réalisations : « Nous sommes extrêmement honorés de recevoir ces prestigieuses distinctions. Elles reflètent le travail acharné de notre équipe avec notre réseau et notre engagement indéfectible à fournir des produits et services de qualité supérieure. Être reconnu à la fois comme leader du marché et pour l’excellence de notre service client est une source de grande fierté et nous pousse à continuer à s’investir encore plus pour nos clients. »

Avec ces succès, Hyundai Tunisie entame 2025 avec optimisme, déterminée à maintenir son leadership et à élargir encore plus sa présence sur le marché. La marque continuera à investir dans des solutions innovantes et à renforcer sa relation avec ses clients, tout en contribuant activement au développement de l’industrie automobile en Tunisie.