Il a fallu plusieurs années pour que les fans d’« Autostrad » à Tunis puissent assister à un spectacle du célèbre groupe indie jordanien et ses mélodies intemporelles en dialecte jordanien autour de thématiques sur les questions de notre époque.

Autostrad dont le style musical prend son influences de différents genres tels que le reggae, le funk, le latin et le rock, s’est produit, mardi soir, au Théâtre de l’Opéra de Tunis qui accueille les spectacles des 9èmes Journée musicales de Carthage (JMC) organisées du 18 au 24 janvier 2025.

Pour sa première prestation à Tunis, le groupe créé en 2007, a donné un spectacle exceptionnel devant un public assez nombreux qui connaissait ses chansons par cœur. L’ambiance était agréable avec le sextuor composé de Yazan al Rousan, Avo Demerjian, Bashar Hamdan, Burhan Al Ali, Mohannad Shwayat et Abderrahim Attari.

Yazan Al Rousan, un ancien de l’ISM-Tunis

Après cette prestation remarquable, l’agence TAP a eu, mercredi, une interview avec le leader et chanteur du Groupe Yazan Al Rousan axée sur le fonctionnement d’Autostrad et sa conception d’une musique qui transcende les barrières de la langue, de la culture et de la géographie.

Yazan Al Rousan est d’abord revenu sur son séjour il y a près de 20 ans en Tunisie, en tant qu’étudiant à l’Institut supérieur de musique de Tunis (ISMT), situé sur la même avenue, où s’est déroulée l’interview. Il a qualifié une expérience enrichissante ce qui lui a permis d’évoluer sur le plan artistique.

Yazan Al Rousan, s’exprimant parfois en dialecte tunisien, garde le souvenir d’ »une expérience assez formidable ».

A l’invitation des JMC, Autostrad s’est finalement produit à la Capitale et renoué avec ses fans. Le leader du groupe rappelle que ce spectacle est le deuxième en Tunisie puisque Autostrad s’est déjà produit, il y a près de six ans, au festival Sicca Jazz, au Nord-Ouest.

Le groupe est composé de six musiciens, -dont certains au chant-, qui jouent à la guitare base, la guitare électrique, au saxophone, au clavier et aux percussions. Il est connu pour son style musical puissant dans divers genres musicaux, aux influences orientales, rock et reggae.

En plus de la musique, le groupe dont la tranche d’âge se situe entre 36 et 50 ans est réuni par une amitié datant de plus de 25 ans. Après avoir commencé à jouer dans des groupes différents, ses membres ont décidé de se réunir autour d’un seul groupe baptisé « Autostrad » (Autoroute) une appellation qui renvoie au genre musical assez varié que le groupe joue, sans pour autant se limiter à un genre bien précis.

Depuis sa création, Autostrad qui se présente comme étant un groupe indépendant a choisi d’autoproduire ses albums et chansons et à en faire la promotion. Malgré les offres reçues de la part de sociétés de production artistique, Autostrad a préféré éviter tout risque de monopole.

Background artistique d’Autostrad

Côté artistique, la majeure partie des chansons d’Autostrad sont écrites et composées par Yazan Al Rousan, Avo Demerjian et Mohannad Shwayat. Le groupe collabore parfois avec d’autres compositeurs et poètes tels que l’écrivain jordanien Yasser Gbilate.

Le background artistique de ses membres est assez large puisque certains, comme Yazan Al Rousan et Bashar Hamdan, ont fait des études supérieures en musique, d’autres viennent de spécialistés autres que la musique.

Les thématiques des chansons, à l’instar de Nasini, Istanna shwai, rahet ya khal, Dawwar, beghyebak, s’inscrivent dans un registre local à portée universelle. Selon Yazan Al Rousan, « en tant que groupe jordanien et arabe, on reflète dans nos chansons les questions locales propre et celles centrales qui touchent le public arabe élargi ». Cette orientation se traduit dans la plupart de ses tubes et albums Fe Autostrad (2009), Autostrad 2011) et Nitrogen (2013).

A l’ère des réseaux sociaux, le groupe s’est orienté vers la production de singles. Les membres d’Auostrad y traduisent leurs soucis et préoccupations, aussi bien personnelles que collectives de la société à laquelle ils appartiennent.

Par la suite, un quatrième album de 14 tracklists a vu le jour. Il est le fruit d’une tournée au cours de laquelle le sextuor a regroupé une sélection du patrimoine des différentes provinces jordaniennes.

L’album intitulé « Turathy », disponible en accès libre sur internet, a été enregistré avec une qualité HD, sans aucune modifications ni fusion sonore”, affirme Yazan Al Rousan . Le but étant d’archiver la mémoire sonore et musicale nationale.

Autostrad et la scène alternative en Jordanie

S’agissant du paysage musical en Jordanie, Yazan Al Rousan affirme que son pays se caractérise par « l’abondance de la production artistique et musicale, notamment le genre dans lequel évolue Autostrad ». Il fait noter que les groupes de musique indie en Jordanie ont réussi à franchir les frontières pour se positionner sur la carte musicale arabe dans des concerts en région arabe et en Europe.

S’agissant de la place qu’occupe le genre de musique des groupes comme Autostrad, le leader du groupe estime avoir gagné « l’acceptation auprès du public avec une large diffusion ».

Pour ce genre de musique souvent désigné par l’appellation « musique alternative », Yazan Al Rousan opte pour une définition d’une musique miroir de sa société et qui constitue la façon de chaque génération de s’exprimer.

Dans un monde en pleine mutation, le groupe essaye de suivre la vague des évolutions. Ce qui se manifeste réellement dans ses compositions et arrangements, largement évoluées avec le temps. “Notre façon de composer, d’arranger les partitions et même de jouer diffère de celle qu’on avait au début de la création du groupe”, estime l’artiste selon lequel « le groupe se situe dans le prolongement du patrimoine musical jordanien qu’il reflète à travers sa propre vision artistique. »

La chanson « Palestine » interprété au Théâtre de l’Opéra, a été écrite et composée par Shadi Zaqtan qui est un pionnier du blues palestinien, mêlant des tons arabes à des influences musicales américaines. Shadi Zaqtan est un guitariste, compositeur, chanteur et auteur-compositeur palestinien né en exil et grandi à Damas, Beyrouth, Amman et Tunis.

Cette chanson a été écrite, au lendemain des évènements du 7 octobre 2023, « à une époque où le fait de prononcer le mot Palestine était interdit- dans les grandes capitales du monde-, d’être prononcé, dessiné ou écrit ou même en parler », souligne Yazan Al Rousan. Malgré la sensibilité de la question, du point de vue de Shadi Zaqtan et Autostrad, « il était important que l’on continue à parler de la Palestine à travers tous les genres d’art et par tous les moyens ».

Le groupe se produit régulièrement dans des pays comme les Emirats arabes unis, l’Arabe Saoudite, la Syrie et le Liban et l’Egypte. Après le spectacle à Tunis, le leader du groupe affirme que le but était « de gagner l’amour du public tunisien, estimant que c’est bien le cas ».

Autostrad a eu des offres pour se produire l’été prochain dans le cadre de festivals en Tunisie. Avec le soutien la société de production Magam Productions, l’ambition du groupe est de mieux se positionner sur la carte des festivals en Afrique du Nord.