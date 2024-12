«Tunisian Olive and Olive Oil Promotion Day», une journée promotionnelle et de networking dédiée à l’huile d’olive tunisienne se tiendra, le 30 janvier 2025, à Nairobi, au Kenya.

Organisé par l’Ambassade de Tunisie à Nairobi et le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), cet événement offrira aux exportateurs tunisiens d’olives, d’huile d’olive et de produits à base d’huile d’olive, l’occasion de découvrir de nouvelles opportunités d’exporter vers des marchés prometteurs, à savoir le Kenya et les pays de la région de l’Afrique de l’Est.

Les participants pourront rencontrer, directement, les principaux importateurs kenyans de produits alimentaires, les organismes et institutions kenyans intervenant dans le secteur de l’huile d’olive ainsi que des chefs cuisiniers exerçant dans de grands hôtels à Nairobi.

Le programme de cet évènement prévoit notamment des interventions mettant l’accent sur les spécificités et la qualité de l’huile d’olive tunisienne et une séance de dégustation de l’huile d’olive et d’autres produits.

Les entreprises tunisiennes spécialisées dans la production et l’exportation d’olives, d’huile d’olive et de produits utilisant l’huile d’olive comme composant (conserves de thon et de sardines, tapenade d’olives, sauces à base d’huile d’olive…), intéressées par cette journée, peuvent adresser leurs candidatures au Cepex, au plus tard le 10 Janvier 2025.