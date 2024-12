Le nombre des sociétés cotées ayant publié leurs rapports ESG (rapports sur les performances Environnementales, Sociales et de Gouvernance) pour l’année 2023 a atteint 8, a indiqué, jeudi, la Bourse de Tunis.

Et de préciser dans un communiqué, que la liste de sociétés cotées comporte, outre, l’UBCI, Assurances Maghrebia, Assurances Maghrebia Vie, Délice Holding, Poulina Groupe Holding , SFBT , STAR et Tunisie Leasing et Factoring .

La Bourse de Tunis a souligné, à cette occasion, que l’adoption de cette démarche de divulgation extra-financière, s’accélère surtout auprès des fleurons de l’économie tunisienne afin de fédérer l’écosystème tunisien vers une nouvelle économie durable qui tient compte des besoins des générations futures et des impacts réels liés à des menaces qui traversent le monde entier.

En effet, la Bourse de Tunis et le Conseil du Marché Financier (CMF) ont publié, en décembre 2021, un Guide du reporting Environnemental, Social et de Gouvernance (ESG) pour les sociétés, notamment cotées. Ce guide propose une matrice d’indicateurs pour une démarche progressive de reporting extra financier, portant sur les considérations environnementales, sociales et de gouvernance et vise à uniformiser la communication extra-financière.

A traves ce guide, les deux organismes visaient à favoriser l’adoption de la divulgation extra-financière, surtout auprès des fleurons de l’économie tunisienne afin de fédérer l’écosystème tunisien vers une nouvelle économie durable qui tient compte des besoins des générations futures et des impacts réels liés à des menaces qui traversent le monde entier.