La Tunisie s’apprête à organiser le Festival international de l’olivier, arbre emblématique qui constitue un élément culturel et identitaire du pays.

Cette manifestation à vocation culturelle et économique se tient chaque année, à des dates différentes, dans plusieurs régions de la république, avec le soutien des délégations régionales aux Affaires culturelles et autres partenaires.

Le ministère des Affaires Culturelles a annoncé, mardi soir, la programmation prévue pour la 7ème édition du Festival international de l’olivier romain au gouvernorat de Kairouan qui se déroulera les 27, 28 et 29 décembre 2024. Un colloque scientifique, une exposition sur l’olivier millénaire ainsi que des spectacles folkloriques et d’animation pour les enfants sont au menu du festival qui se déroulera dans différentes régions à Kairouan. Sur le circuit touristique de l’olivier romain, les invités du festival auront l’occasion de visiter et les sites historiques à Kairouan, datant de l’époque romaine.

“Merveille de la nature, arbre mythique et sacré pour les trois religions monothéistes de la Méditerranée, référence matérielle et spirituelle pour les êtres humains et symbole universel de paix et de réconciliation, l’olivier se trouve au centre de la vie quotidienne dans nombre de pays, créant une grande variété de paysages naturels et culturels vivants, peut-on lire dans un document de l’Unesco sur Les Routes de l’Olivier dont la Tunisie fait partie.

Ce document publié sur le site de l’organisation onusienne présente des données historiques sur l’Olivier. Tout au long des routes terrestres et maritimes, les ports et les villes de la Méditerranée, les bazars et les marchés, les champs d’oléiculture et les installations de collecte saisonnière, la fabrication artisanale ou moderne des olives, le pressage et la préparation, le transport et le stockage de l’huile d’olive font l’objet d’un patrimoine commun des peuples concernés et de l’humanité tout entière.

Le patrimoine artistique, symbolique et religieux, lié à l’olivier englobe des créations extraordinaires telles que les amphores à l’huile, les lampes en verre et en céramique, les vases à parfums et autres objets artistiques qui ont marqué les civilisations liées à l’huile depuis l’antiquité jusqu’à nos jours. Les musées, les églises et les collections privées en sont les témoins.

La même source indique que la Méditerranée comptait, jusqu’en 2003, “500 millions d’arbres sur un total de 650 millions dans le monde”. Dans sa forme sauvage, l’olivier remonterait à environ 11 000 à 14 000 ans, son expansion est fortement corrélée à l’apparition du climat méditerranéen. La domestication de l’olivier aurait eu lieu environ entre 3 800 et 3 200 av. J-C, sa durée de vie serait de 3 000 ans.

Le 26 novembre de chaque année, les pays membres du Conseil oléicole international célèbrent ensemble la Journée mondiale de l’olivier.

Depuis l’Antiquité, l’olivier a inspiré les poètes, les écrivains, les chanteurs et les peintres qui lui ont consacré des œuvres innombrables en vue de symboliser la longévité, l’espérance, la paix et la conciliation, la victoire, la force et la fidélité. L’olivier constitue un élément culturel fortement présent dans de nombreuses expressions artistiques et culturelles universelles. La longue tradition de culture de l’olivier et la place qu’il occupe dans l’ensemble des activités humaines en ont fait un élément déterminant de l’identité culturelle et de l’attachement à la terre des individus et des communautés.