Le ministre du Commerce et de développement des exportations, Samir Abid a présidé samedi, à Médenine, l’assemblée constitutive de la société de gestion et d’exploitation de la zone franche d’activités commerciales et logistiques de Ben Guerdane.

Il a annoncé à cette occasion que le conseil d’administration de la société en question est composé de 10 membres. Il s’agit de deux représentants du ministère du Commerce, deux membres de l’Office du Commerce de Tunisie (OCT), un membre de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), un membre de la direction générale des douanes, trois membres des chambres du commerce et d’industrie (CCI) du Sud-est, de Sfax et de Tunis et de la société de développement et d’investissement du Sud (SODIS SICAR).

Abid a indiqué que cette réunion est considérée comme une étape stratégique pour l’intégration des zones frontalières dans la session économique. Et d’ajouter qu’elle reflète la volonté du gouvernement de développer ces régions, de renforcer leur rôle pionnier et d’inciter les jeunes à investir dans les secteurs vitaux et stratégiques pour créer de nouvelles opportunités d’emploi.

Le projet marquera le démarrage d’une nouvelle phase dans le processus de développement économique et social, d’amélioration de la qualité de vie au Sud-est et de renforcer le rôle de la Tunisie en tant que centre régional du commerce et de services logistiques, a-t-il expliqué.

Le ministre a fait remarquer que la Zone franche aura des impacts positifs sur la Tunisie et les pays de voisinage favorisant le renforcement des relations de partenariat économique. Il a rappelé que cette infrastructure est l’une des principales composantes du corridor commercial qui reliera la Tunisie avec certains pays africains, permettant ainsi au pays de devenir une plateforme commerciale internationale reliant l’Afrique et l’Europe.

Abid a souligné par ailleurs que la société lancera l’élaboration des études techniques des travaux d’aménagement de la première phase de la zone franche qui sera érigée sur 71 hectares.

De son côté Mohamed Hédi Inoubli, président du conseil d’administration de la société et administrateur délégué de l’OCT, a fait savoir que la société lancera prochainement, dans une première phase, l’augmentation de son capital et les appels d’offres, avant de lancer la construction dans une deuxième phase, ajoutant que le taux d’aménagement extérieur a atteint 80%

La zone franche d’activité commerciale et logistique de Ben Guerdane est une plateforme commerciale et logistique avancée qui sera mise en place à Alouet El Gonna à Choucha de la délégation de Ben Guerdane, sur une superficie de 150 hectares, selon l’OCT.

Cette zone se composée d’espaces sous douane dédiés aux opérations logistiques B to B (exportation, réexportation, importation et transit), et qui représentent environ 70 % de l’activité de la zone franche.

Elle comportera des espaces sous douane destinés aux activités commerciales de gros et de détail B to B et B to C, et qui représentent environ 20 % de l’activité de la zone franche.

La zone sera composée également d’espaces hors douane dédiés aux activités administratives et de services et à l’installation des équipements nécessaires à la bonne gestion de la zone, et qui représentent environ 10% de l’activité de la zone franche.