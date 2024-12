La délégation de Jemmal, dans le gouvernorat de Monastir, a été animée, samedi, par la tenue de la Journée touristique de l’olivier, ayant coïncidé cette année avec l’ouverture de la sixième édition du Festival de l’huile d’olive de la même ville qui s’étale sur trois jours (les 21, 22 et 23 décembre) à l’initiative de l’Association de l’huile d’olive de Jemmal, avec le soutien des commissariats régionaux au tourisme, à l’artisanat et aux affaires culturelles et de la municipalité de la place.

Au programme de ces deux évènements célébrés en concomitance, des visites touristiques à une huilerie traditionnelle à Menzel Kamel, où les touristes ont découvert les différentes étapes de la transformation des olives, prenant part à la cueillette dans une exploitation agricole, avant de se rendre au salon de l’artisanat de Jemmal, a indiqué Fawaz Ben Halima, commissaire régional du tourisme à Monastir.

Présent à cet évènement, le gouverneur de Monastir, Issa Moussa, a souligné l’importance de cette journée touristique et du festival pour promouvoir l’huile d’olive tunisienne et dynamiser la région à la faveur de ses aspects culturels et touristiques.

De son côté, Kadhem Masmoudi, commissaire régional de l’artisanat à Monastir, a souligné l’importance de ces manifestations dans la promotion du tourisme dans les zones agricoles, précisant que le Salon de l’artisanat, organisé dans le cadre du festival, a réuni 30 artisans du gouvernorat de Monastir, offrant ainsi une opportunité pour la commercialisation des produits artisanaux.

«La saison touristique ne se limite plus à une période spécifique, mais se prolonge désormais sur toute l’année », a-t-il indiqué, notant que l’intégration de Jemmal dans le circuit touristique de la région, contribuerait au maintien des festivals à caractère touristique.