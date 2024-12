Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie continue d’imposer son leadership sur le marché tunisien en remportant, pour la quatrième année consécutive, le prestigieux titre de « Élu Service Client de l’Année 2025 ». Cette distinction récompense l’engagement de la marque à offrir une qualité de service exceptionnelle et à maintenir une relation de confiance durable avec ses clients.

En 2024, Hyundai a consolidé sa place de leader du marché automobile tunisien (YTD), confirmant son rôle de référence pour les consommateurs. Avec une gamme de véhicules modernes, fiables et adaptés aux attentes locales, combinée à une stratégie de service irréprochable, Hyundai s’impose comme un choix incontournable pour les automobilistes tunisiens.

« Ce titre reflète la passion et le dévouement de nos équipes à fournir un service de normes mondiales correspondant aux exigences de chacun de nos clients. Notre objectif est de transformer chaque interaction en une expérience positive et mémorable. Être élus Service Client de l’Année pour la quatrième fois consécutive est une véritable fierté, mais aussi une responsabilité qui nous pousse à aller encore plus loin, à cette occasion je ne manquerai pas de remercier toute l’équipe de Hyundai Tunisie pour son engagement confirmé pour la satisfaction de nos clients, nous remercions aussi nos clients et je m’adresse à eux pour leur dire : vous êtes notre raison d’ existence, vous êtes ceux qui nous poussent à nous dépasser, à innover et à améliorer constamment nos services. Cette récompense est également la vôtre, car elle témoigne de la confiance et de la fidélité que vous nous accordez », a déclaré Mehdi Mahjoub, Directeur exécutif de Hyundai Tunisie.

Hyundai dispose d’un réseau étendu de 20 agences à travers la Tunisie, garantissant une proximité et une réactivité qui font la différence. En outre, avec une garantie de 5 ans, la marque rassure ses clients quant à la qualité et la durabilité de ses véhicules, leur procurant un sentiment distinct de tranquillité.

En parallèle de cette distinction, Hyundai a également été honorée par d’autres titres prestigieux cette année, notamment le label « Meilleure Progression des Ventes », le « Best Marketing Award » et le label « Best PR », mettant en valeur ses performances exceptionnelles en matière de produits et services ainsi que ses stratégies de marketing et de communication.

Ce nouveau titre s’ajoute à une série de reconnaissances qui témoignent de la capacité de Hyundai à anticiper les besoins de ses clients et à innover constamment, tant au niveau des produits que des services. En mettant ses clients au centre de toutes ses actions, Hyundai aspire à rester un modèle d’excellence et d’innovation dans l’industrie automobile tunisienne.