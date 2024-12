Banque mondiale : Nouvelles approches pour une transformation économique en Tunisie

Les perspectives de coopération entre la Tunisie et la BM devront s’inscrire dans le cadre des choix du peuple tunisien et non dans le cadre des « diktats » rejetés du Fonds Monétaire International, a souligné le président de la République, Kaïs Saïed , au cours de son entretien tenu, mardi, avec le vice-président de la Banque mondiale (BM) pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), Ousmane Dione.

Saïed a mis l’accent sur les orientations de l’Etat dans le domaine social, notamment, dans les secteurs de la santé, de l’éducation, du transport et de la sécurité sociale, selon un communiqué publié par la Présidence de la République.

Le Chef de l’Etat a rappelé les relations de coopération entre la Tunisie et le Groupe de la BM qui datent de plus de 70 ans, notamment avec l’Association internationale de développement (IDA) et qui ont abouti au financement de plusieurs projets de développement dans plusieurs domaines, comme l’éducation.

Saïed a mis l’accent sur les transformations majeures et complexes qui nécessitent l’adoption d’approches économiques basées sur de nouveaux concepts et méthodes.

Ces approches qui devront rompre avec les anciennes pratiques qui se sont avérées limitées et ont montré leur échec, doivent placer la dimension sociale parmi leurs premières priorités, a-t-il ajouté.

De son côté, Dione a souligné que l’entretien a permis de discuter du contrat social, des mécanismes d’avancement sur un ensemble de dossiers qui devraient permettre d’améliorer davantage la situation économique et sociale de tous les tunisiens.

L’entretien avec le président Kaïs Saïed a, également, permis de passer en revue les dossiers de l’emploi, de la relance économique, de la santé, de l’éduction et de la protection sociale, outre l’impact des changements climatiques, a indiqué Dione.

Selon une vidéo partagée par la Présidence de la République, le responsable de la BM a mis l’accent sur la nécessité de réfléchir conjointement sur de nouveaux concepts et approches dynamiques et innovantes qui permettront d’insuffler une transformation à l’ensemble de l’économie tunisienne.

« Nous croyons fermement au potentiel de la Tunisie et à un avenir radieux et meilleur pour tous les Tunisiens », a-t-il appuyé, exprimant la disposition de son Institution à coopérer davantage avec la Tunisie conformément à ses objectifs.