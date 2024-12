L’Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE) et l’Instance de Développement du Sud en Libye (Southern Development Authority- Libya) ont signé, vendredi, une convention cadre portant sur la mise en place et le développement de politiques et de plans stratégiques, outre l’élaboration d’études et des recherches économiques conjointes.

Cette convention signée dans le cadre de la 38ème édition des Journées de l’Entreprise, organisée sous le thème «l’Entreprise et les Grands changements : Adaptation et Opportunités», par l’IACE porte sur l’organisation des ateliers de travail et le développement de la coopération entre les deux parties.

D’une durée de trois ans, elle prévoit également l’échange des expériences et des expertises dans le domaine de l’élaboration des études, l’organisation des rencontres et le renforcement des capacités dans les domaines d’intérêt commun.

Les deux parties se sont, par ailleurs, engagées à collaborer dans les domaines prioritaires et les questions relatives au développement économique et social, outre la présentation de l’appui technique et les expertises nécessaires pour développer les projets et programmes communs.