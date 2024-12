Lors de la 38ᵉ édition des Journées de l’Entreprise, organisée à Sousse, les discussions se sont focalisées sur les défis et les opportunités liés aux mutations du tissu entrepreneurial en Tunisie. L’événement a accueilli plusieurs intervenants, dont Mr Bilel Darnaoui Directeur Général Monétique Tunisie, qui a apporté des éclairages sur l’intégration des nouvelles technologies dans le contexte économique tunisien.

L’un des thèmes abordés concernait l’impact du nouveau cadre législatif sur les chèques, un sujet qui, de prime abord, peut sembler déconnecté des enjeux technologiques. Cependant, comme l’a expliqué M. Dernaoui, les technologies numériques jouent un rôle clé dans la modernisation des processus financiers et dans l’accompagnement des entreprises face à ces évolutions légales.

Parmi les solutions proposées figurent des outils innovants facilitant les paiements échelonnés et sécurisés, ce qui permettrait aux entreprises de mieux gérer leurs flux financiers. Cette digitalisation accrue favorise également une plus grande inclusion économique, tout en répondant aux exigences de rapidité et d’efficacité dans les transactions.