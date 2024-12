Actuellement, environ 2 000 personnes vivant avec le VIH/sida reçoivent des traitements réguliers dans les établissements hospitaliers relevant du ministère de la Santé.

Environ 40 cas parmi les enfants sont aujourd’hui sous traitement, selon des données présentées, ce dimanche, lors d’une manifestation de sensibilisation intitulée « La lutte contre le sida, une responsabilité sociétale ».

Cet événement est organisé par le ministère en collaboration avec le Programme commun des Nations unies sur le VIH/sida (ONUSIDA).

Lors de ce colloque, organisé à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, les participants ont rassuré que le nombre de personnes vivant avec le VIH est relativement stable, ces dernières années.

Les experts tunisiens et étrangers présents ont dressé un état des lieux de cette maladie en Tunisie et dans le monde.

Les données présentées révèlent que le nombre total des personnes infectées en Tunisie avoisine les 7 000 cas.

Cependant, le problème réside dans l’existence de nombreuses infections non déclarées, soit parce que les personnes concernées ignorent leurs symptômes, soit parce qu’elles hésitent à révéler leur statut en raison de divers facteurs, notamment la stigmatisation.

Bien que les indicateurs de l’infection soient relativement stables en Tunisie, les experts ont souligné que cela ne marque pas la fin de la lutte contre cette maladie.

Ils ont insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts pour encourager la prévention, sensibiliser aux risques et promouvoir les moyens d’éviter l’infection.

En ce qui concerne les modes de transmission, les participants rappellent que les principales causes d’infection, en Tunisie comme ailleurs, demeurent les rapports sexuels non protégés et la consommation de drogues.

Cette manifestation intitulée « La lutte contre le sida, une responsabilité sociétale », organisée depuis plusieurs années par le ministère de la Santé, s’inscrit dans le cadre des efforts conjoints pour sensibiliser à cette maladie et à ses répercussions sur la santé et la société.

Elle vise à mobiliser les ressources logistiques et humaines nécessaires pour réussir cette mission, en collaboration avec plusieurs acteurs de la société civile et des organisations régionales et internationales spécialisées.

L’objectif de cet événement est de renforcer la communication en matière de santé publique, de mieux orienter le traitement médiatique pour mettre en lumière cette maladie, ses moyens de prévention et les stratégies de lutte.

Le ministère de la Santé, en partenariat organise chaque année plus de 20 000 activités de sensibilisation, de dépistage et d’information sur cette maladie.

Par ailleurs, une exposition s’est tenue à la Cité de la Culture pour mettre en avant les efforts déployés au niveau national et régional par des institutions de santé et des associations de la société civile actives dans le domaine de la lutte contre le sida.