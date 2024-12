Les travaux d’inventaire des pièces archéologiques dans les réserves du musée et du site archéologique de Carthage, qui viennent de prendre fin, ont permis d’inventorier plus de 103.000 pièces, selon l’Institut National du Patrimoine (INP).

A ce jour, ajoute la même source hier sur sa page officielle, 236.000 pièces archéologiques ont été inventoriées sur un total d’environ 350.000, dans l’ensemble des musées et sites archéologiques du pays. Cette opération s’inscrit dans le cadre du projet national “2024, Année de l’Inventaire” de tous les biens culturels dans tous les secteurs et qui se poursuit sur tout le territoire.

L’opération d’inventaire des collections et objets archéologiques dans les réserves du musée de Carthage et sur le site archéologique a impliqué une équipe composée de chercheurs, conservateurs, techniciens de l’INP, ainsi que de professeurs universitaires et étudiants issus de diverses universités tunisiennes.

A l’occasion de la clôture des travaux d’inventaire, le directeur général de l’INP Tarak Baccouche, accompagné de Samira Sehili, directrice de la division de la recherche et de l’inventaire et de Ali Dabbaghi, responsable de la base de données d’inventaire informatisé des objets et collections archéologiques “Virgile” a remis des attestations de mérite à tous les participants pour leur contribution active à la réussite de cette opération.