L’Etoile du Sahel s’est inclinée face à l’AS Téboulba (28-29), en match avancé de la 12e journée du Championnat Elite de handball, disputé vendredi à la salle olympique de Sousse.

Classement : Pts J

1. Espérance ST 31 11

2. Club Africain 29 11

. CS Sakiet Ezzit 29 11

4. EM Mahdia 25 11

5. HB Jammel 24 11

6. EBS Beni Khiar 22 11

7. AS Hammamet 21 11

. Etoile du Sahel 21 12

9. AS Téboulba 20 12

10. SC Moknine 17 11

11. CS Msaken 16 11

12. US Témimienne 13 11