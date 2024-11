Quatre accords de coopération pour renforcer les actions et campagnes de propreté et de désinsectisation ont été signés, jeudi, entre 12 municipalités réparties dans toutes les régions du gouvernorat de Béja.

Cette initiative intervient en marge d’une journée de sensibilisation organisée au profit des agents municipaux sur l’élimination des insectes nuisibles et susceptibles de transmettre des germes pathogènes.

Le gouverneur de Béja, Ahmed Ben Kharrat a indiqué que ces accords visent à promouvoir la coopération logistique entre les municipalités et l’échange d’expériences, de mécanismes et d’équipements, soulignant le rôle de la société civile et des médias dans la sensibilisation à l’importance de l’hygiène et des risques environnementaux.

Il a également formulé l’espoir que cette coopération aura un impact positif sur l’utilisation optimale des capacités logistiques de toutes les municipalités pour œuvrer à la préservation de l’environnement.