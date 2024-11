La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux a annoncé dans un communiqué explicatif ce mercredi qu’une deuxième série de concours pour le recrutement de 663 cadres et agents sera lancée, après l’achèvement de l’inscription pour la première série, qui portait sur 935 cadres et agents.

La société a précisé qu’un communiqué officiel sera publié ultérieurement, contenant tous les détails relatifs au nombre de postes requis pour chaque fonction, aux conditions de participation et aux différentes étapes du concours.

Voici les postes demandés pour la deuxième série :