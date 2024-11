L’Office national de l’huile (ONH) entamera l’achat de quantités d’huile d’olive sur l’ensemble du territoire tunisien, à “des prix en adéquation avec ceux internationaux et locaux”, a annoncé samedi soir dans un communiqué, le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche.

Le département de l’agriculture a indiqué qu’une série de mesures ont été prises au profit des agriculteurs et des intervenants de la filière de l’huile d’olive, et ce, dans l’objectif de réussir le démarrage de la campagne de la récolte, de la transformation et de la commercialisation des olives.

Il s’agit, également, de préserver cette filière stratégique en garantissant sa gouvernance et en luttant contre toutes formes de spéculation et de monopole.

Parmi les mesures annoncées, figure la mise à disposition des capacités de stockage de l’ONH dans ses centres régionaux afin de permettre aux agriculteurs et producteurs de stocker leur huile d’olive selon leurs besoins.

Il a été, aussi, décidé de mettre en place un programme de financement du stockage de l’huile d’olive auprès des producteurs en cas de poursuite de la baisse des prix sur le marché intérieur.

Le département de l’agriculture a décidé de maintenir la mesure de prorogation de trois mois du délai de remboursement des crédits saisonniers accordés aux agriculteurs et aux propriétaires des huileries outre la coordination avec les banques pour garantir le financement des intervenants afin d’assurer le bon déroulement de la campagne.

Il a été annoncé, également, la création d’une cellule de suivi permanente chargée d’assurer l’avancement de la récolte, la transformation, la commercialisation de l’huile d’olive et de suivre le rythme d’évolution des prix aux niveaux national et international, et ce en coordination avec toutes les structures concernées.

Elle travaillera, également, avec les comités régionaux de suivi pour pallier aux difficultés qui pourraient survenir au cours de la campagne.

Par ailleurs, le ministère de l’agriculture a incité tous les intervenants de cette filière stratégique à contribuer à la réussite de cette campagne exceptionnelle et à s’impliquer positivement dans toutes les étapes de valorisation de l’huile d’olive.

La production Tunisienne d’huile d’olive devrait atteindre, au cours de la campagne 2024/2025, 340 mille tonnes, enregistrant, ainsi, une hausse de 55 % par rapport à la saison précédente, selon les données présentées, le 5 novembre 2024, par le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche.

Le département de l’agriculture a fait savoir que la production nationale d’olives atteindra 1,7 million de tonnes et les prix de vente de l’huile d’olive au cours de cette campagne varieraient entre 18 dinars et 22 dinars/litre.

Entre novembre 2023 et fin septembre 2024, la Tunisie a exporté 190122 tonnes d’huile d’olive d’une valeur de 5 025 millions de dinars dont 26 483 tonnes d’huile d’olive conditionnée d’une valeur de 765 millions de dinars.

Les quantités d’huile d’olive conditionnée ont, pour leur part, enregistré une hausse de 45% au cours de la saison 2024 par rapport à la campagne précédente.

Les exportations tunisiennes d’huile d’olive biologiques ont atteint 39 194 tonnes, au cours de la même période, d’une valeur de 1 061 millions de dinars soit une baisse de 26,8% en quantités alors que les revenus ont progressé de 9,4%.