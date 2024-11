Le groupe de députés tunisiens permanent au parlement panafricain (PAP) participe à la 4ème session ordinaire de cette assemblée qui se déroulera du 4 au 15 novembre 2024 à Midrand en Afrique du Sud.

Il s’agit des députés Awatef Cheniti, Lotfi Hammami, Ahmed Saidani, Aymen Ben Salah et Yosra Baouab.

La session porte sur “la construction du système éducatif flexible pour une meilleure qualité d’un enseignement global à vie adapté pour l’Afrique”, selon un communiqué publié, samedi, par l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP).

Cette participation s’inscrit dans le cadre de l’intérêt porté par la Tunisie à l’enrichissement du travail parlementaire africain.

Les membres de la délégation tunisienne prendront part aussi aux travaux des commissions du parlement de l’Union Africaine à l’instar de la commission des droits de l’Homme et des peuples, la commission des relations internationales et du règlement des conflits, la commission de l’économie rurale, de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement, la commission du genre, de la famille, de la jeunesse et des handicapés et la commission du transport de l’industrie, des communications, de l’énergie, de la science et de la technologie.

Le PAP est une assemblée consultative de l’Union africaine créée en 2014.