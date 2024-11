“Le gouvernement travaille actuellement sur la création d’un fonds d’assurance contre la perte d’emploi”, a fait savoir vendredi, le chef du gouvernement, Kamal Maddouri, à l’ouverture des séances plénières communes entre le parlement et le Conseil régional des régions et des districts, consacrées à l’examen des projets de loi des finances et de budget de l’Etat au titre de 2025.

Présentant la Déclaration du gouvernement au siège de l’Assemblée des Représentants du peuple (ARP) au Bardo, Maddouri a affirmé que le principal objectif de la politique générale de l’État est d’améliorer le niveau de vie des Tunisiens en répondant à leurs besoins et leurs attentes à travers la promotion du rôle social de l’Etat pour réaliser la cohésion sociale.

“La création de ce fonds vise à garantir l’accompagnement et la réinsertion professionnelle des travailleurs licenciés pour des raisons économiques”, a indiqué Maddouri.

Dans ce contexte, il a évoqué la mise à jour de la stratégie nationale pour l’emploi et le renforcement des programmes visant à améliorer l’employabilité et à soutenir les entreprises.

Il a indiqué que, dans le domaine de l’amélioration de l’employabilité des diplômés de l’enseignement supérieur, l’accent sera mis sur l’adaptation de la formation aux besoins du marché de l’emploi et le renforcement des liens entre l’université et milieu économique et social.

En outre, Maddouri a affirmé son engagement à promouvoir le statut d’auto entrepreneur et à lutter contre l’exclusion financière des groupes à faible revenu en facilitant leur accès aux microcrédits avec des conditions avantageuses.

Il a, par ailleurs, souligné l’importance d’assurer la formation et l’accompagnement des promoteurs des sociétés communautaires en leur facilitant l’accès au financement étant donné le rôle de ces entreprises dans la création d’opportunités d’emploi pour les jeunes dans les régions intérieures.

Selon le chef du gouvernement, la promotion des groupes vulnérables inclut également une augmentation de 7 % du salaire minimum garanti à partir de mai 2024, et de 7,5 % à partir de janvier 2025, avec une révision automatique des pensions des retraités du secteur privé pour leur permettre de bénéficier également de cette augmentation.

“Les pensions minimales ont également été relevées de 180 à 260 dinars, avec une augmentation de l’allocation mensuelle versée aux familles pauvres et à faible revenu bénéficiaires du programme de sécurité sociale (Amen Social), de 220 à 240 dinars. Les pensions des orphelins et des personnes âgées sont désormais exonérées d’impôts”, a fait savoir Maddouri.

Il a aussi rappelé l’élaboration des textes législatifs concernant la régularisation de la situation des contractuels dans la fonction publique, les entreprises publiques et des enseignants et professeurs suppléants outre, la révision du Code du travail pour renforcer la protection juridique des travailleurs, y compris la mise en place d’un système de protection sociale pour les travailleuses agricoles (décret n°4 de 2024, daté du 22 octobre 2024), dans le cadre du renforcement du rôle des ouvrières agricoles dans le développement économique et social et la garantie de leur autonomisation économique.