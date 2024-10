Ce dimanche 27 octobre 2024, l’Inter Milan et la Juventus se retrouvent pour une confrontation de prestige dans le cadre de la 9e journée de Serie A. Ce duel au sommet, qui débutera à 18h00 au Stadio Giuseppe Meazza, met en scène deux des plus grandes équipes du football italien, toutes deux engagées dans la lutte pour les premières places du classement.

Avec l’Inter et la Juventus en forme cette saison, ce match promet d’être particulièrement palpitant. Les deux équipes savent l’importance de ce rendez-vous pour maintenir leur position dans le haut du tableau, et chaque point gagné ou perdu pourrait peser lourd dans la course au titre.

Où regarder le match

Les passionnés de Serie A pourront suivre ce choc en direct et en intégralité sur la plateforme beIN Sports, qui retransmettra la rencontre. Cette diffusion permettra aux fans du monde entier de vivre ce moment fort du championnat italien.